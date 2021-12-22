В Самаре 28 декабря 2021 года заработает бесплатный каток у музея им. Алабина

После катания на коньках можно будет посетить выставочные залы музея / Фото: vk.com/alabin_museum

В следующий вторник, 28 декабря 2021 года, в Самаре откроется еще один бесплатный каток. Ледовая площадка появится перед центральным входом в музей имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142). Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.

— Представляем новый формат семейного отдыха. На площадке перед музеем разместятся бесплатный каток, праздничные декорации и гирлянды, а также елка. После катания на коньках желающие могут посетить выставочные залы музея, — говорится в сообщении.

Так, жителям и гостям Самары будут доступны основная экспозиция музея, которая рассказывает о природе и истории края; интерактивная выставка «Живые системы»; выставка православных деревянных скульптур «Пермские боги» и многое другое. Кроме того, самарцы смогут посетить новое кафе музея и мастер-классы.

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