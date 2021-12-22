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Общество22 декабря 2021 12:32

В Самаре на площади Куйбышева строят ледовый городок с героями мультфильмов

Всего будет 14 фигур изо льда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Каждую скульптуру подсветят / Фото: администрация Самары

Каждую скульптуру подсветят / Фото: администрация Самары

Площадь имени В.В. Куйбышева в Самаре продолжают готовить к Новому году. Там уже установили главную елку и еще шесть ее младших «сестер», а теперь вовсю обустраивают ледовый городок. Он появится в центре «Сказочного леса», сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Персонажи ледового городка — герои Союзмультфильма, которому в этом году исполнилось 85 лет. Всего в нем будет 14 композиций, каждую из них подсветят. На время зимы на площади Куйбышева поселятся персонажи из мультфильмов «Жил был пес», «Падал прошлогодний снег», «Ну, погоди!», «Шайбу, шайбу!», «Простоквашино» и других.

Работы над созданием ледяных скульптур стартовали в начале декабря. Сейчас готовы большинство из них. На изготовление одной фигуры у мастеров уходит 2-3 дня.

Отметим, «Сказочный лес», внутри которого обустроят ледовый городок, разместят в центральной части площади. Неподалеку от него будут работать деревянная горка и два бесплатных катка. Еще одну ледовую площадку обустроят специально для детей.