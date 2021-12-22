Суд продлил срок содержания под стражей ректору Самарского государственного экономического университета

Светлана Ашмарина проходит подозреваемой по делу о мошенничестве Фото: Архив "КП"

Самарский областной суд сегодня продлил на 72 часа срок содержания под стражей ректору Самарского государственного экономического университета Светлане Ашмариной. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело о мошенничестве в вузе было возбуждено еще в августе в региональном Следственном комитете на основе материалов УФСБ России по Самарской области. По версии следствия, вуз заключал фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ, за которые заплатил 3,5 млн рублей. На что на самом деле были потрачены деньги, доподлинно неизвестно.

Подозреваемыми по делу стали глава университета Светлана Ашмарина и ее заместитель – Лариса Березовская, она же возглавляла отдел по научным исследованиям и инновациям.

До недавнего времени Ашмарина, хотя и была отстранена от руководящей должности, но оставалась на свободе. А 20 декабря ее официально задержали и отправили в СИЗО. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, это связано с активным противодействием следствию со стороны защиты Ашмариной.

Ожидалось, что сегодня будет избрана новая мера пресечения, однако решение этого вопроса пока что отложен на 72 часа.

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