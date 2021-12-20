В Самаре следователи задержали ректора экономического вуза по подозрению в хищении 3,5 млн рублей

Ректора подозревают в хищении крупной суммы из федеральных средств Фото: Архив "КП"

Ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину задержали по подозрению в хищении 3,5 млн рублей из федерального бюджета. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Ранее в отношении Ашмариной возбудили уголовное дело. Ректора и одну из ее подчиненных подозревают в хищении крупной суммы из федерального бюджета, которые оформлялись якобы для научно-исследовательской работы. Как сообщает Хинштейн, между самарским вузом и Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС) заключались фиктивные соглашения, в связи с чем, пишет депутат, вопросы у следователей появились и к ректору вуза из Владивостока Татьяне Терентьевой.

Несмотря на то, что Ашмарина была отстранена от должности, она, фактически, продолжала управлять вузом в своих интересах. В частности, имеются сведения, что сотрудников вуза вынуждали подписывать письма в поддержку ректора.

В ходе обыска был найден план работы адвоката Ашмариной, в котором пошагово описаны шаги стороны защиты, в том числе, обращения в СМИ с целью дискредитировать следствие, а также подготовка коллективного письма сотрудников вуза в поддержку Ашмариной.

В случае, если вина ректора будет доказана, ей грозит до десяти лет лишения свободы. Хинштейн не исключает, что следствие будет ходатайствовать об аресте Ашмариной.

- Зафиксированы ее активные попытки повлиять на ход следствия, используя в том числе своих влиятельных покровителей-выпускников. Среди заступников ректора СГЭУ есть даже один федеральный министр, - написал депутат.

Расследование уголовного дела продолжается.

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