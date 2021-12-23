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Общество23 декабря 2021 12:27

В Самаре запланировано открытие второго выхода со станции метро Гагаринская

Местные жители добились ответа метрополитена
Алена ПРОВКИНА
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Открытие второго выхода планируют в следующем году

Открытие второго выхода планируют в следующем году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре граждане возмутились проектом новых станций метро и отсутствием второго выхода на Гагаринской.

- В проектах новые станции, а старые до ума довести некому, - пожаловались жители в социальных сетях.

Метрополитен Самары быстро отреагировал на вопрос и сообщил, что открытие второго схода планируется в марте 2022 года. Предположительно выход будет оборудован у рынка.

Напомним, что инициативные работники стараются украсить станции метро и создать праздничное настроение для жителей города. На стенах появятся яркие наклейки и рисунки символа 2022 года – полосатого тигра.