В Самаре запланировано открытие второго выхода со станции метро Гагаринская

Открытие второго выхода планируют в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре граждане возмутились проектом новых станций метро и отсутствием второго выхода на Гагаринской.

- В проектах новые станции, а старые до ума довести некому, - пожаловались жители в социальных сетях.

Метрополитен Самары быстро отреагировал на вопрос и сообщил, что открытие второго схода планируется в марте 2022 года. Предположительно выход будет оборудован у рынка.

Напомним, что инициативные работники стараются украсить станции метро и создать праздничное настроение для жителей города. На стенах появятся яркие наклейки и рисунки символа 2022 года – полосатого тигра.