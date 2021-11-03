Фрунзенский мост в Самаре: что там сейчас происходит, когда откроют

Фрунзенский (Самарский) мост строят в несколько этапов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре продолжается строительство второй очереди Фрунзенского (Самарского) моста. Мост начали строить осенью 2015 года, а движение открыли 31 декабря 2019 года. Каких-то торжеств и перерезаний ленточек по этому поводу не было – просто поехали, и все.

Работы включают в себя не только возведение непосредственно моста через реку Самара, но также обустройство нескольких транспортных развязок и путепровода через железнодорожные пути. На большинстве участков работы сейчас продолжаются.

Ожидается, что после завершения строительства улучшится транспортная доступность новых микрорайонов Волгарь и Южный город, а также города Новокуйбышевска, жители которых ездят в Самару на работу и учебу. Также можно будет выезжать на федеральные трассы в сторону Оренбурга и Казахстана и на трассу Самара-Волгоград.

Первый и второй этапы

Первый этап включал строительство моста через реку Самару, озеро Банное, а также транспортных развязок на улице Фрунзе и Шоссейной. Этот этап завершили в сентябре 2020 года.

На втором этапе делают путепровод через железнодорожные пути, а также транспортную развязку на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской.

Также строится развязка в районе улицы Грозненской, Пугачевского тракта и Стромиловского шоссе.

Что делают сейчас

Сейчас продолжается надвижка путепровода через железнодорожные пути. Ожидается, что по новому мосту можно будет проехать уже до конца текущего года. Сейчас рядом имеется двухполосный мост (по одной полосе в каждом направлении). На узком мосту регулярно образуются заторы, особенно в утренние и вечерние часы.

Кроме того, строится новая дорога от этого моста до развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской. Ожидается, что эта дорога тоже будет открыта до конца года.

Фрунзенский или Самарский?

Изначально мост получил название Фрунзенский из-за территориальной привязки – заезд на него осуществляется с улицы Фрунзе. Однако, в октябре 2018 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил переименовать мост. Появились варианты нового названия, а пользователи соцсетей активно предлагали свои.

В дальнейшем о ходе голосования не сообщалось, а мост как-то незаметно в официальных документах превратился в Самарский. Впрочем, жители по-прежнему называют его Фрунзенский и не всегда понимают, о чем идет речь, когда кто-то называет мост Самарским.

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