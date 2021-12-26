На продление ул.Авроры в Самаре в следующем году могут направить 200 млн рублей

Власти надеются, что продление ул.Авроры поможет уменьшить пробки в районе Центрального автовокзала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующем году в Самаре начнут строительство, а точнее, продление улицы Авроры. Она должна стать еще одной транспортное артерией, которая соединит Московское шоссе и ул.Ново-Садовую. Власти надеются, что она поможет уменьшить пробки в районе Центрального автовокзала.

Прокладывать продленную ул.Авроры планируют в обход Ботанического сада. Работы должны начаться уже в следующем году, вся необходимая документация уже разработана.

Всего на строительство предусмотрено 2,7 млрд рублей, деньги на это заложены в проекте бюджета на 2022-2024 гг. При этом 200 млн рублей выделить власти планировали уже в следующем году, один миллиард – в 2023 и еще полтора миллиарда рублей – в 2024 году.

Точные даты старта работ до сих пор не называются. До их начала городским службам предстоит продумать возможные ограничения движения. Так что, вероятно, стройка начнется не раньше лета 2022 года.

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