Аварию с тремя погибшими на трассе под Самарой спровоцировал неопытный 18-летний водитель

ДТП унесло жизни двух 18-летних молодых людей и 36-летней женщины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны новые подробности ДТП в Кинель-Черкасском районе, в котором погибли три человека и еще двое получили травмы. Полицейские установили личности участников страшной аварии.

Напомним, все случилось во вторник, 28 декабря 2021 года, в 15:15 на 80 км 350 м трассы Самара — Бугуруслан. Там столкнулись «Лада Гранта», Skoda Octavia и Renault Fluence. По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал водитель отечественной легковушки.

— За рулем «Гранты» находился 18-летний молодой человек. Его стаж вождения — менее одного года. Он, двигаясь со стороны Отрадного в направлении Самары, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено», а затем со «Шкодой», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП водитель «Гранты» и его 18-летний пассажир скончались на месте до приезда медиков. Также смертельные травмы получила 36-летняя пассажирка «Шкоды». Еще двоих участников аварии — 19-летнего пассажира отечественного авто и 38-летнего водителя «Шкоды» — госпитализировали в больницу. Насколько известно, почти все они проживали в Кинель-Черкасском районе и в Отрадном.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.