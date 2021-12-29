Самару сковали 9 балльные пробки 29 декабря 2021

В Самаре серьезны пробки. Фото - Яндекс.Карты
В Самаре в предновогодние дни вечерами на дорогах серьезные заторы. В среду, 29 декабря, на дорогах снова 9-балльные пробки, отмечается в Яндекс.Картах.
Традиционно сложно проехать на основных городских магистралях - Московском шоссе и улице Ново-Садовой. Затруднено движение на Авроре, Победе и проспекте Кирова.
Сложно проехать в историческом центре города, также транспорт скопился на Южном шоссе в районе «Амбара».
Ранее в Самарской области из-за непогоды скапливались серьезные заторы на федеральных трассах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самару вечером 27 декабря 2021 года сковали пробки 10 баллов
После снежного бурана в выходные движение в городе затруднено (подробнее)