Самару сковали 9 балльные пробки 29 декабря 2021

В Самаре серьезны пробки. Фото - Яндекс.Карты

В Самаре в предновогодние дни вечерами на дорогах серьезные заторы. В среду, 29 декабря, на дорогах снова 9-балльные пробки, отмечается в Яндекс.Картах.

Традиционно сложно проехать на основных городских магистралях - Московском шоссе и улице Ново-Садовой. Затруднено движение на Авроре, Победе и проспекте Кирова.

Сложно проехать в историческом центре города, также транспорт скопился на Южном шоссе в районе «Амбара».

Ранее в Самарской области из-за непогоды скапливались серьезные заторы на федеральных трассах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самару вечером 27 декабря 2021 года сковали пробки 10 баллов

После снежного бурана в выходные движение в городе затруднено (подробнее)