Уголовное дело замначальника полиции Самары Вячеслава Хомских скоро передадут в суд

Вячеслав Хомских уже несколько месяцев находится в СИЗО / Фото: СУ СК по Самарской области

Заместитель начальника МВД по Самаре Вячеслав Хомских, которого обвиняют в получении крупной взятки, скоро предстанет перед судом. Правоохранители в декабре 2021 года завершили расследование его уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, Вячеслав Хомских начал свой преступный путь в марте 2011 года. Тогда он встретился с лидерами ОПС «Законовские» в одном из ресторанов в Кировском районе города. Правоохранитель пообещал, что будет прикрывать коммерческие структуры, подконтрольные банде, и не будет привлекать их к ответственности в случае выявления нарушений. За это полагалась соответствующая плата — автомобиль «Нива» стоимостью 300 тысяч рублей и взятка в 150 тысяч рублей ежемесячно.

С тех пор замначальника МВД по Самаре регулярно получал незаконные вознаграждения на сумму от 150 до 400 тысяч рублей. С апреля 2011-го по август 2017 года он в общей сложности обогатился на более чем 22 млн рублей.

Скоро Вячеслав Хомских окажется на скамье подсудимых. Обвинительное заключение по его делу уже утверждено. В ближайшее время следователи передадут материалы на рассмотрение в суд.