Дубовую рощу на Третьей просеке в Самаре могут уничтожить ради строительства домов

На месте вырубленных деревьев в ноябре 2021 года начали рыть котлован Фото: Скриншот с видео

Жители Самары продолжают борьбу за дубовую рощу на Третьей просеке. Она оказалась под угрозой уничтожения. На месте вековых дубов могут появиться новые высотки. Горожане обратились к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой помощь сохранить лесополосу.

— Раньше лесополоса была гораздо шире, но затем часть ее «закатали в асфальт» в пользу 25-этажных домов. Сейчас остался последний кусок природы, который уже начали вырубать, обнесли забором, — рассказала жительница одного из домов на улице Советской Армии.

Насколько известно, данный участок сейчас принадлежит ООО «Специализированный застройщик «Статус». Компания выкупила его из муниципальной собственности в 2019 году. Также у нее есть разрешение на строительство на этой земле 8-этажных домов. Законность смены зонирования участка уже проверили прокуроры. Никаких нарушений они не обнаружили.

Александр Хинштейн пообещал, что поговорит с застройщиком. Вскоре в администрации Октябрьского района должна состояться встреча с участием представителей компании «Статус» и местных жителей. Там стороны вновь обсудят вопрос сохранения дубовой рощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наша земля, захотим – хоть 50-этажку построим»: в Самаре застройщик вырубает дубовую рощу на 3-й просеке

В Самаре 2 ноября 2021 года вырубают дубовую рощу на 3-й просеке ради строительства 10-этажного дома (подробности)

Власти рассказали, что происходит с участком на 3-й просеке в Самаре, где вырубают дубовую рощу

В мэрии и минстрое прокомментировали конфликт с застройкой на 3-й просеке в Самаре, на которую пожаловались местные жители (подробности)