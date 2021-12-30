Магистраль «Центральная» могут проложить через реку Самару

К 2035 году дорогу хотят протянуть до Набережной реки Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые планы властей по строительству магистрали «Центральная» в Самаре. Проект хотят реализовать в два этапа: сначала проложить дорогу от границы Самары до Ракитовского шоссе, а потом от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Согласно проекту Генплана города, трасса может получить и другое продолжение.

Так, к 2035 году магистраль «Центральная» (проспект Карла Маркса) планируют протянуть до ул. Набережной реки Самары, а потом еще дальше — до пересечения Новокуйбышевского шоссе и улицы Уральской. То есть дорога может пройти над водной артерией.

Кроме того, на проспекте Карла Маркса хотят разместить несколько многоуровневых развязок. Их собираются построить на пересечениях с Ракитовским шоссе, Алма-Атинской, проспектом Кирова, XXII Партсъезда, Авроры, Гагарина. Также есть планы по возведению на магистрали путепроводов. Они могут появиться на пересечении с железной дорогой, с улицами Ташкентской, Ново-Вокзальной, Советской Армии, Революционной, Владимирской и Урицкого.

Жители Самары, которые участвовали в общественных обсуждениях по проекту Генплана, неоднозначно восприняли такую задумку. Им не понравилась идея проложить магистраль через дачный массив и частный сектор в Куйбышевском районе. Они переживают, что строительство приведет к сносу домов.

Отметим, что пока окончательное решение по Генплану не принято. Его еще могут отправить на доработку.

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