В Тольятти на остановках общественного транспорта жителей встречает Дед Мороз и Снегурочка

На остановках герои раздают детям конфеты. Фото: городская администрация

В городе Тольятти Самарской области на остановках общественного транспорта новогодние герои Дед Мороз и Снегурочка встречают жителей и дарят праздничное настроение.

По сообщению городской администрации, сказочные герои и символ года 2022 – Тигр стоят на остановках, поздравляют пешеходов и проезжающих мимо водителей. Аниматоры проводят конкурсы, стучаться в окна автомобилей и фотографируются с жителями города.

Напомним, что Дед Мороз и Снегурочка также путешествуют по общественному транспорту в Самаре. Они заходят в троллейбусы и автобусы, раздают апельсины и карнавальные маски.