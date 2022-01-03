Возобновлено движение по трассе М-5 на подъезде к Оренбургу в Самарской области

Трассу перекрывали из-за сильной метели / Фото: ГИБДД Самарской области

В Самарской области сняли ограничение движения по трассе М-5 «Урал». Проезд для грузового и маршрутного транспорта возобновили вечером в воскресенье, 2 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Отменено ограничение движения с 29 по 132 км автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке «Подъезд к Оренбургу» в Самарской области, — уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне в регионе действовал желтый уровень опасности. Всему виной — метель и порывистый ветер, из-за которых видимость на дорогах сильно ухудшилась. К вечеру обстановка улучшилась, поэтому движение по трассе вновь было открыто.