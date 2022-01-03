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Общество3 января 2022 13:37

В Самаре хотят построить 12 путепроводов и развязок на пр. Карла Маркса

Данная инициатива отражена в проекте Генплана города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проект масштабного строительства планируют реализовать в 2030 году

Проект масштабного строительства планируют реализовать в 2030 году

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на проспекте Карла Маркса хотят построить 12 транспортных развязок. Они могут появиться там к 2030 году. Об этом говорится в проекте Генплана города.

Так, на проспекте Карла Марка планируют возвести шесть путепроводов. Они могут появиться на пересечениях с улицами Ташкентской, Ново-Вокзальной, Советской Армии, Революционной, Владимирской и Урицкого. Еще на шести перекрестках хотят построить многоуровневые развязки. Речь идет о пересечениях Карла Маркса с Ракитовским шоссе, проспектом Кирова, улицами Алма-Атинской, XXII Партсъезда, Авроры и Гагарина.

Напомним, в 2022 году в Самаре начнется строительство магистрали «Центральная». Речь идет о продлении проспекта Карла Маркса от границы города до проспекта Кирова. Также у властей есть планы о прокладке дороги до улицы Набережная реки Самары. Не исключено, что в дальнейшем трассу протянут через водоем до Новокуйбышевского шоссе.