В Самаре в парке «Молодежный» начали рыть траншею в пересохшем пруду

В парке начали работы по благоустройству Фото: принтскрин видео.

В начале января 2022 года в парке «Молодежный», который находится в границах улиц Ново-Вокзальной, Ставропольской и Воронежской, приступили к работам по благоустройству. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, что сейчас происходит на объекте.

Судя по опубликованному видео, работы по обновлению общественного пространства начали с озера, которое пересохло несколько лет назад. В настоящее время спецмашины начали рыть там траншею.

Напомним, самарцы выбрали парк «Молодежный» в рамках голосования за преображение общественных территорий на 2022 год. Как сообщили «КП-Самара» представители городской администрации в ответ на запрос о преображении парка, после выполнения благоустройства общественной территории будет решаться вопрос организации и работы аттракционов, заведений общественного питания и спортивных комплексов на территории парка.