Депутат Александр Хинштейн предлагает надевать на педофилов электронные браслеты

По версии следствия, девочку украли с площади, где стояла елочка, двое мужчин Фото: принтскрин видео.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отреагировал на историю с задержанием двух мужчин по подозрению в убийстве 5-летнего ребенка в Костроме.

Вероника пропала днем 4 января. Отпросилась у мамы буквально на минутку – посмотреть елку, но больше ее никто не видел. Ребенка искали полицейские, «Лиза Алерт», множество добровольцев. Нашли убитой в комнате одного из местных общежитий.

По подозрению в расправе над ней задержаны двое, оба имеют судимости. Один находится на испытательном сроке за мошенничество, второй – под административным надзором на изготовление порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними.

- Необходимо как можно быстрее принимать наш законопроект о пожизненном наказании для педофилов-насильников, а также в корне менять систему административного надзора, в том числе, вводить обязательное ношение электронных браслетов, - отреагировал на эту историю сегодня в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Речь идет о законопроекте, который в Госдуму внесли еще в сентябре. Депутаты Александр Хинштейн, Андрей Турчак и Павел Крашенников предложили пересмотреть меру наказания за насилие над детьми: во-первых, считать несовершеннолетними, в том числе, и жертв в возрасте от 14 до 18 лет, плюс дать возможность судам назначать пожизненное лишение свободы даже тем педофилам, которые «попались» на этом впервые.

В Костроме следователи пока что разбираются, что именно двое взрослых мужчин делали с Вероникой. Пока что уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

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