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Общество10 января 2022 9:19

Экс-помощника депутата оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу на улице в Самаре

Михаила Донца также лишили поста молодежного министра региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Празднование Нового года закончилось для молодого человека скандалом

Празднование Нового года закончилось для молодого человека скандалом

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре оштрафовали бывшего молодежного министра Михаила Донца. Молодого человека наказали рублем за его шумный отдых на новогодних праздниках. Парень отметил наступление 2022 года стрельбой в воздух из автомата.

Насколько известно, 6 января Кировский районный суд Самары признал Михаила виновным по статье 20.13 КОАП «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Молодому человеку назначили штраф в 40 тысяч рублей.

Напомним, Михаил Донец с декабря 2021 года занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики в молодежном правительстве Самарской области. Недавно власти утвердили новый состав. В него парень не попал. Также у него забрали удостоверение помощника депутата. Молодой человек лишился своего поста после размещения на странице в соцсети провокационных записей и роликов. В них он хвастался своими доходами и стрелял в небо из оружия, которое напоминает автомат Калашникова.

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