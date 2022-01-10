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Общество10 января 2022 15:43

Памятник самолету МиГ-17 установят в Южном городе 12 июня 2022 года

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Выбрали место для установки памятника

Выбрали место для установки памятника

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о планах по установке памятника самолету МиГ-17 на территории Южного города. Вероятно, что открытие мемориала состоится в День России, 12 июня 2022 года.

Напомним, памятник самолету ранее находился на закрытой территории военного городка. МиГ-17 не было видно, поэтому самарцы вышли с инициативой о переносе памятника в общественное место. Кроме того, он не был на балансе ни у одной организации и постепенно ветшал. Сейчас самолет реставрируют, ожидается, что в ближайшее время он будет готов.

Ранее сообщалось, что самолет после реставрации перенесут в Волгарь или на Московское шоссе. Однако от этих идей отказались. Сейчас было выбрано место в Южном городе на Николаевском проспекте. Строительно-монтажные работы возьмет на себя компания «Древо».