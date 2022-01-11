Вакцину от COVID-19 для детей привезут в Самарскую область в конце января 2022 года

Юных жителей Самарской области скоро начнут прививать от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самарскую область поступит детская вакцина от коронавируса. Завоз ожидается в конце января 2022 года. Об этом в понедельник, 10 января, на заседании оперштаба сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

— Регион сделал соответствующую заявку на детскую вакцину, — отметил глава Минздрава.

Напомним, детская вакцина — Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М») — предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Противопоказания к прививке для них такие же, как и для взрослых. Это тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, онкология.

Добавим, план по вакцинации взрослого населения Самарской области исполнен на 80%. Привились свыше 1 млн 641 тысячи человек.