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Общество11 января 2022 17:00

Место начальника УМВД России по Самаре занял Николай Хлусов

Ранее пост начальника городской полиции занимал Вячеслав Хомских
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Врио начальника городской полиции стал Николай Хлусов

Врио начальника городской полиции стал Николай Хлусов

В Самаре назначили временно исполняющего обязанности начальника городской полиции. Им стал полковник полиции Николай Хлусов. Об этом «КП-Самара» рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее пост главы УМВД по Самаре с 2015 года занимал Вячеслав Хомских. Замначальника самарской полиции заподозрили в получении крупных взяток от ОПГ «Законовские». В начале декабря 2021 года Хомских предъявили обвинение в окончательной редакции.

Полковник Николай Хлусов, который занял должность врио начальника полиции Самары, ранее возглавлял отдел полиции №4 по Октябрьскому району Самары. До перевода в Самарскую область он работал в Санкт-Петербурге, он был начальником УМВД России по Курортному району и начальником УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.