В Самаре ликвидировали крупный пожар на мебельном производстве в поселке Зубчаниновка

Пожар удалось ликвидировать через несколько часов Фото: Наталья АРТЯКОВА

Вечером, 11 января 2022 года, в Самаре на улице Офицерской произошел крупный пожар на производстве мебели. Вызов поступил в 17:55, а в 23:10 пожар удалось ликвидировать. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности «Пожар №2».

На месте ЧП в Зубчаниновке работали 127 человек личного состава и 39 единиц спецтехники. Дополнительно были задействованы 7 звеньев газодымозащитной службы, а также рукавный автомобиль и пожарно-насосная станция.

К счастью, обошлось без пострадавших. Как рассказали журналисту «КП-Самара» внутри здания во время возгорания находились баллоны с газом, но пожарные смогли предотвратить взрыв. Также не было допущено распространение огня на соседние строения.

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