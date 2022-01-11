Появилось видео полыхающего мебельного цеха в поселке Зубчаниновка

Объявлена ликвидация открытого горения Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре, вечером 11 января 2022 года, в поселке Зубчаниновка произошел крупный пожар. Сгорело мебельное производство на улице Офицерской. Огонь охватил 600 квадратных метров здания. Журналист «КП-Самара» побывал на месте ЧП, показываем видео жуткого пожара.

Вызов поступил в 17:55, к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу сложности «Пожар №2». В 19:54 была объявлена локализация на всех боевых участках, а в 20:27 ликвидировали открытое горение на площади 600 кв.м.

Журналист «КП-Самара» был на месте крупного пожара в Зубчаниновке и поговорил с очевидцами. По словам местных жителей, в здании также находились газовые баллоны, но, к счастью, взрыва удалось избежать.

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