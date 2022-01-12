Суд оправдал директора ДК им. Литвинова в Самаре, где плита убила 10-летнего мальчика

Трагедия на площади им. Кирова произошла 1 сентября 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский районный суд Самары в конце декабря 2021 года вынес приговор директору ДК им. Литвинова Валерию Синцову. Мужчину обвиняли в халатности, которая привела к гибели 10-летнего мальчика.

Трагедия произошла 1 сентября 2019 года. Школьник повис на облицовочной гранитной плите здания Дворца культуры на площади им. Кирова. В итоге она оторвалась и придавила ребенка. Он скончался на месте. В отношении директора заведения тогда возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 «Халатность».

Следователи считали, что мужчина, зная об угрозе обрушения фасада, не предпринял никаких мер по его ремонту и не установил ограждения. Однако суд посчитал, что в его действиях отсутствует состав преступления. В итоге директору вынесли оправдательный приговор.

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