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Общество12 января 2022 7:35

Администрация Самары прокомментировала строительство торгового павильона на Кировском рынке

Самарцы поинтересовались законностью постройки
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Торговый павильон возвели без разрешения

Торговый павильон возвели без разрешения

Фото: принтскрин видео.

В конце декабря 2021 года самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, что на Кировском рынке начали возводить новый торговый павильон. Самарцы поинтересовались, законна ли данная постройка. «КП-Самара» запросила ответ от администрации Самары.

- По информации департамента градостроительства, органом местного самоуправления разрешение на строительство объекта капитального строительства, расположенного по указанному в запросе адресу не выдавалось, разрешение не оформлялось, - ответили в мэрии.

Стоит отметить, что законность данной постройки теперь будут проверять надзорные органы.

Ранее сообщалось, что на территории Кировского рынка планируется построить транспортно-пересадочный узел «Пятилетка». Автором проекта ТПУ выступает Тигран Карслян. Строительно-монтажные работы должны начаться уже в 2022 году.