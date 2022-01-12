Администрация Самары прокомментировала строительство торгового павильона на Кировском рынке

Торговый павильон возвели без разрешения Фото: принтскрин видео.

В конце декабря 2021 года самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, что на Кировском рынке начали возводить новый торговый павильон. Самарцы поинтересовались, законна ли данная постройка. «КП-Самара» запросила ответ от администрации Самары.

- По информации департамента градостроительства, органом местного самоуправления разрешение на строительство объекта капитального строительства, расположенного по указанному в запросе адресу не выдавалось, разрешение не оформлялось, - ответили в мэрии.

Стоит отметить, что законность данной постройки теперь будут проверять надзорные органы.

Ранее сообщалось, что на территории Кировского рынка планируется построить транспортно-пересадочный узел «Пятилетка». Автором проекта ТПУ выступает Тигран Карслян. Строительно-монтажные работы должны начаться уже в 2022 году.