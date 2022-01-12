Андрей Спиридонов ушел с поста заместителя министра транспорта Самарской области

Андрей Спиридонов занимал пост замминистра с ноября 2018 года Фото: СОЦСЕТИ

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области произошли кадровые перестановки. Андрей Спиридонов покинул пост заместителя министра — руководителя департамента автодорог. Как сообщили в ведомстве, он написал заявление по собственному желанию.

Андрей Спиридонов занимал должность замминистра с 1 ноября 2018 года. Он всегда охотно общался с жителями региона в своем твиттер-аккаунте. Он комментировал их предложения насчет улучшения дорожного хозяйства, а также нередко анонсировал различные новшества. К примеру, рассказал о появлении в Самаре проекционных пешеходных переходах. С уходом с должности Андрей Спиридонов удалил свою учетную запись в соцсети.

Напомним, осенью 2021 года чиновник попал под пристальное внимание правоохранителей. По информации депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, прокуратура уличила замминистра в конфликте интересов.