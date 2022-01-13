В Самаре сотни школ эвакуировали из-за сообщений о минировании 13 января 2022 года

В Самаре эвакуируют школы

В Самаре 13 января 2022 года учеников сотен школ отправили по домам. Как рассказали ученики старших классов, якобы в учебные заведения поступили сообщения о минировании. Видимо, подстраховаться решили сразу везде - учеников вывели из всех школ города и отправили домой. За кем-то пришлось ехать родителям, кто-то добрался домой самостоятельно.

Массовые сообщения о минировании в школах прокатились по всей стране. Вслед за Екатеринбургом эвакуации начались в школах Красноярска, затем волна докатилась и до Самары. Что происходит, пока непонятно. В департаменте образования готовят комментарий по ситуации.

Пока что понятно, что это некая очередная злая шутка к очередному празднику, Старому новому году. В Рождество в Самаре массово "минировали" торговые центры, недавно также поступали сообщения о "заминированиях" в судах. Напоминаем, что за ложные сообщения о терактах злоумышленников ждут огромные штрафы и даже реальный срок. Читайте подробности