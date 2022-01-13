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Общество13 января 2022 16:35

В Самаре начали проверку по факту эвакуации детей из школ

Сообщение было ложным
Алена ПРОВКИНА
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Детей эвакуировали днем 13 января 2022 года

Детей эвакуировали днем 13 января 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники следственного управления начали проверку по факту эвакуации детей из школ. Уже известно, что сообщение о минировании было ложным.

По данным СУ СК России по Самарской области, сообщение о терроризме в школах было ошибочным. Днем всех детей и сотрудников города эвакуировали из образовательных учреждений. По версии следствия, на сайты школ, 13 января, поступило сообщение о готовящемся терроризме.

Напомним, что 12 января 2022 года эвакуировали здания суда и мэрии, а в новогодние каникулы - 7 января 2022 года - "заминировали" торговые центры.