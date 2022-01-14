Три старинных дома в пер. Одесском в Самаре не стали включать в перечень выявленных ОКН

Все три дома в пер. Одесском были построены более ста лет назад Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре еще два старинных здания включили в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Соответствующие приказы в четверг, 13 января 2022 года, подписал и.о. главы УГООКН Самарской области Иван Стафеев.

Так, новый статус получили мещанская усадьба начала ХХ века на улице Братьев Коростелевых, 39-41 (литеры Б и В) и дом самарской мещанки А.П. Сафоновой на улице Садовой, 228 (литера А). Вторая постройка, которая является уникальным примером самарского деревянного зодчества, недавно оказалась под угрозой сноса. Однако благодаря активистам здание удалось спасти от разрушения.

Также региональное УГООКН выпустило приказ об отказе во включении в список выявленных ОКН трех зданий в переулке Одесском. Речь идет о доме мещан Михеевых 1898 года постройки, доме мещан Рейнер 1909 года постройки и дома И.М. Быкова 1902 года постройки.