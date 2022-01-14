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Общество14 января 2022 12:41

Настройки светофоров изменят в Самаре из-за запуска трамваев по ул. Арцыбушевской

Чиновники рассказали, как планируют победить транспортный коллапс в городе
Анастасия ФИЛАТОВА
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На работе трамваев также сказался снегопад / Фото: администрация Самары

На работе трамваев также сказался снегопад / Фото: администрация Самары

В Самаре работают над оптимизацией транспортной системы. Это связано с закрытием движения по улице Галактионовской и направлением трамваев по улице Арцыбушевской.

— Планируется изменение настроек светофоров, установка новых дорожных знаков и обеспечение приоритета для общественного транспорта, — сообщили в твиттере представители дептранса.

Также ведомство попросило департамент городского хозяйства и экологии усилить работы по расчистке улично-дорожной сети.

Напомним, с 10 января 2022 года закрыли движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. Трамваи №№ 5, 15, 20, 20к и 22 направили в объезд по улице Арцыбушевской. Почти сразу горожане начали жаловаться на долгое ожидание составов. Ситуацию также усугубил снегопад, который обрушился на Самару. Интервалы в движении трамваев заметно возросли, как и число людей, ожидающих их на остановках.