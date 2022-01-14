Самара встала в многокилометровые пробки вечером в пятницу 14 января 2022 года

По данным Яндекса на дорогах Самары произошло много аварий

На этой неделе Самару засыпало снегом. Несколько дней подряд автолюбители и пассажиры наземного городского транспорта стоят в многокилометровых пробках в часы пик – утром и вечером. В конце рабочей недели, в пятницу, когда пробки в городе стали уже традиционными, ситуацию на дорогах ухудшила непогода.

По данным Яндекс.Карты, в 17:00 в городе уже образовались 9-бальные пробки. Еще через некоторое время они могут перерасти в 10 баллов, когда домой с работы поедут люди, работающие до 18, 19 или 20 часов вечера.

В сложившейся ситуации также наблюдается и повышение тарифов в такси. Так, если в обычное время из пункта «А» в пункт «Б» можно было доехать за 100 рублей, то сейчас цены влетели на 100-150 рублей. Как рассказали "КП-Самара" местные жители, вечером в пятницу такси от Кинапа до ЖД-вокзала стоит 380 рублей, в то время как раньше, в хорошую погоду, можно было доехать за 112 рублей.

В эту ночь на дороги города со снегом выйдут бороться 212 снегоуборочных машин и 150 самосвалов. Вероятно, что усиленные смены дворников смогут улучшить ситуацию на дорогах. Однако синоптики предупредили, что снег и метель будут продолжаться все выходные, и только в воскресенье интенсивность осадков немного снизится.