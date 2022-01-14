Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 13:27

Самара встала в многокилометровые пробки вечером в пятницу 14 января 2022 года

Под конец рабочего дня в Самаре уже 9-бальные заторы
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По данным Яндекса на дорогах Самары произошло много аварий

По данным Яндекса на дорогах Самары произошло много аварий

На этой неделе Самару засыпало снегом. Несколько дней подряд автолюбители и пассажиры наземного городского транспорта стоят в многокилометровых пробках в часы пик – утром и вечером. В конце рабочей недели, в пятницу, когда пробки в городе стали уже традиционными, ситуацию на дорогах ухудшила непогода.

По данным Яндекс.Карты, в 17:00 в городе уже образовались 9-бальные пробки. Еще через некоторое время они могут перерасти в 10 баллов, когда домой с работы поедут люди, работающие до 18, 19 или 20 часов вечера.

В сложившейся ситуации также наблюдается и повышение тарифов в такси. Так, если в обычное время из пункта «А» в пункт «Б» можно было доехать за 100 рублей, то сейчас цены влетели на 100-150 рублей. Как рассказали "КП-Самара" местные жители, вечером в пятницу такси от Кинапа до ЖД-вокзала стоит 380 рублей, в то время как раньше, в хорошую погоду, можно было доехать за 112 рублей.

В эту ночь на дороги города со снегом выйдут бороться 212 снегоуборочных машин и 150 самосвалов. Вероятно, что усиленные смены дворников смогут улучшить ситуацию на дорогах. Однако синоптики предупредили, что снег и метель будут продолжаться все выходные, и только в воскресенье интенсивность осадков немного снизится.