Дело экс-главы самарской почты Артура Игрушкина в третий раз поступило в суд

Судебное заседание по делу Артура Игрушкина назначено на 26 января 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело бывшего главы самарского филиала «Почты России» Артура Игрушкина в третий раз поступило в суд. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Артур Игрушкин оказался в эпицентре крупного скандала в 2017 году. Глава самарской почты принуждал своих подчиненных строить ему загородный дом в селе Малая Царевщина. Они трудились на стройплощадке как в рабочие, так и в выходные дни. Преступление выявили сотрудники регионального ФСБ.

В дальнейшем выяснилось, что Артур Игрушкин замешан еще в одной махинации. В феврале 2017 года он продал своей жене автомобиль «Тойота Камри», который находилась на балансе «Почты России», по заниженной цене. Своими действиями он нанес предприятию крупный ущерб.

В марте 2020 года правоохранители завершили расследование дела и передали на рассмотрение в Самарский районный суд. Однако материалы вернули прокурору для устранения недочетов. Повторно дело направили в суд спустя несколько месяцев — в ноябре 2020 года. Но и в тот раз его вернули в надзорное ведомство. В декабре 2021 года дело Артура Игрушкина поступило в Самарский районный суд в третий раз. Предварительное слушание по нему состоялось 14 января. Судебное заседание назначено на 26 января 2022 года. Санкции статьи, по которой обвиняют бывшего директора самарской почты, предусматривают до 4 лет лишения свободы.

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