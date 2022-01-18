Самарская область готовится к новой волне коронавируса со штаммом «омикрон»

Новая волна коронавируса будет намного опаснее, чем предыдущие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 января 2022 года, в Самаре состоялось оперативное заседание штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. В регион впервые пришел опасный штамм «омикрон», поэтому было принято решение мобилизовать все силы для борьбы с пандемией и быть готовыми к новой волне коронавируса.

- В Самарской области возрастает угроза распространения инфекции, о чем свидетельствует ежедневная статистика. Угроза распространения нового штамма «омикрон» более значительная. Необходима полная мобилизация, проверка запасов и ресурсов, чтобы подготовиться к новой волне коронавируса, - поручил чиновникам губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона обозначил необходимость усиления темпов вакцинации среди самарцев. По его словам, чтобы достичь плановых показателей, нужно ежедневно проводить разъяснительную работу среди населения и убеждать их пройти вакцинацию, чтобы сохранить свое здоровье и своих близких.

Напомним, 17 января 2022 года стало известно о первых 13 случаев заражения штаммом «омикрон» среди самарцев. До этого новый штамм выявили уже более чем в 40 регионах страны. «Омикрон» считается более опасным, чем ранее известные штаммы коронавируса. По словам главного инфекциониста Самарской области Елены Стребковой, новая волна заболеваемости может иметь взрывной характер. Если ранее один человек заражал до 10 человек, то с омикроном это число может возрасти до 100. При этом основной удар придется на пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто до сих пор не привился.

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