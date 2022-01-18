Суд вернул прокурору дело самарского бизнесмена Александра Швидака

Суд нашел нарушения в обвинительном заключении по делу Александра Швидака Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 17 января 2022 года, в Московском районном суде Казани прошло предварительное слушание по делу владельца Самарского подшипникового завода Александра Швидака. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

— Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение составлено с нарушением требований кодекса, — говорится на сайте инстанции.

Напомним, Александру Швидаку вменяют похищение 60,8 млн рублей. По версии следствия, бизнесмен «увел» эти деньги со счетов компании «Волгатеплоснаб», где входил в состав совета директоров.

Мужчину задержали осенью 2020-го. Расследование его дела было окончено в августе прошлого года. Сначала материалы направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары, но затем передали в Казань.