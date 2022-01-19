Замначальника полиции Самары Вячеслава Хомских начали судить за связь с ОПГ

Дело Вячеслава Хомских рассматривает Ленинский районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд приступил к рассмотрению дела заместителя начальника УМВД по Самаре Вячеслава Хомских. Полицейского обвиняют в получении взяток от преступного сообщества «Законовские». Первое заседание было назначено на 18 января 2022 года, но его пришлось отложить.

— Новое судебное заседание назначено на следующий понедельник, 24 января 2022 года, на 15:00, — говорится на сайте инстанции.

Напомним, Вячеслава Хомских уличили в получении незаконных вознаграждений от ОПС «Законовские». По версии следствия, полицейский согласился «крышевать» коммерческие объекты, подконтрольные банде, за ежемесячную плату в 150 тысяч рублей. Также ему подарили автомобиль «Нива» стоимостью 300 тысяч рублей. По предварительным данным, с 2011-го по 2017 год Вячеслав Хомских «заработал» более 22 млн рублей.