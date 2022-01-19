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Происшествия19 января 2022 13:39

Юный «минер» из Кинеля пытался подставить должника друга

Подросток опубликовал пост о бомбе и «перевел стрелки» на жителя Оренбургской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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СК расследует дело 14-летнего хулигана, "заминировавшего" здание в Кинеле

СК расследует дело 14-летнего хулигана, "заминировавшего" здание в Кинеле

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности уголовного дела против 14-летнего подростка, который «заминировал» здание в Кинеле. Как выяснилось, школьник, пытаясь замести следы, подставил жителя Оренбургской области.

Напомним, 15 января 2022 года в соцсетях появилось сообщение о готовящемся взрыве. Экстренные службы Кинеля сразу же выехали на место и проверили здание. Ничего опасного там не обнаружили.

Вскоре правоохранители выяснили, что хулиган, «заминировавший» здание в Кинеле, — это 14-летний школьник. Правда, вышли на него не сразу. В посте подросток указал данные жителя Оренбургской области.

— Мотивом совершения преступления послужил денежный долг оренбуржца перед знакомым подозреваемого, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

В отношении юного жителя Кинеля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Его расследование продолжается. Отметим, подростку грозит ограничение свободы или принудительные работы на срок до 3 лет.

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