В Самаре для бывшего депутата Штейна запросили 11 лет колонии

Бывшего депутата хотят приговорить к колонии строгого режима. Фото: Соцсети

В Самаре экс-депутата Дениса Штейна обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Гособвинитель запросил для него 11 лет колонии, сообщили «КП-Самара» в прокуратуре Самарской области.

Дело Штейна возбудили еще 11 декабря 2020 года. Деятельность депутата поставили «на паузу», а его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. Как известно, полицейские задержали мужчину в квартире его подруги на улице Советской армии. После обыска правоохранители нашли крупную партию мефедрона - 311, 05 грамм - и электронные весы. Штейн признал свою вину.

Уже после проверки правоохранителей, в своих социальных сетях бывший депутат написал, что это была "подстава" и обвинил в ней людей, предлагающих ему крупную сумму перед выборами.

В среду, 19 января 2022 года, в Октябрьском суде состоялись прения. Прокуратура просила для Штейна 11 лет колонии строгого режима. К началу заседания экс-депутат поменял стратегию и сообщил, что наркотики могли принадлежать его девушке. После суд удалился для вынесения приговора.