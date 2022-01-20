Следователи выяснили, почему экс-полицейский убил 15-летнюю школьницу под Самарой

Тело девочки нашли летом возле дома на Садовой в поселке Петра Дубрава Фото: СУ СК России

Следователи установили причину убийства 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава под Самарой. Девочку зарезали ножом, чтобы скрыть ДТП. Обвиняемый в этом резонансном преступлении — бывший замначальника уголовного розыска ОП № 3 по Советскому району Антон Безчетвертев.

Напомним, 15-летняя школьница погибла 29 июля 2021 года. Ее тело нашли возле дома на улице Садовой в поселке Петра Дубрава. По словам экспертов, преступник не менее пяти раз ударил девочку ножом в шею. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался полицейский Антон Безчетвертев. Ранее выдвигалась версия, что у него были близкие отношения с погибшей. Якобы они поссорились, поэтому он убил школьницу. Однако эту информацию следователи опровергли.

— По данным следствия, Антон Безчетвертев, двигаясь на автомобиле Toyota RAV4 по территории поселка Петра Дубрава, наехал на 15-летнюю школьницу. С целью сокрытия совершенного ДТП он несколько раз ударил потерпевшую ножом. От полученных травм она скончалась на месте, — сообщили в СК России

Расследованием громкого дела по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина занимались сотрудники центрального аппарата. Недавно они направили материалы на рассмотрение в суд. Экс-полицейскому грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.