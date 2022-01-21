В Самаре стая бродячих собак оккупировала территорию 11-ого микрорайона

Местные жители насчитали около 15 особей Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самары продолжают жаловаться в социальных сетях на большое количество бродячих собак в городе. Так, большое количество бездомных животных было замечено на днях в 11-ом микрорайоне, в районе школ №53 и №78, а также детского сада №174.

- У нас во дворе появилась огромная стая собак, примерно 15 штук. Они всю ночь лаяли и сейчас до сих пор бегают вокруг. Рано утром полезли на территорию детского сада. Нападают на домашних животных и их владельцев. Вокруг образовательные учреждения, где все ходят с детьми. Примите меры, пока ничего не случилось, - обращается автор поста в группе «Подслушано Самара» в Вконтакте.

В настоящее время отловом бродячих собак занимаются представители ООО «Добрые люди». Они будут ловить животных, отвозить на осмотр к ветеринару, вакцинировать и стерилизовать. В течение 20 дней собак и кошек будут держать в специально приюте, откуда их могут забрать себе домой все желающие. Если этого не произойдет, то собак с электронными метками будут возвращаться в прежнюю среду обитания. При необходимости больных собак будут держать под надзором или усыплять.

Напомним, в Самаре уже были случаи нападения бродячих собак на людей, были даже смертельные случаи. В начале декабря 2021 года собаки набросились на школьницу, которая возвращалась домой с занятий. ЧП произошло прямо возле подъезда на улице Промышленности, 315, где живет девочка. Храбрый ребенок изо всех сил пыталась отбиться от разъяренных псов сумкой со второй обувью, даже когда ее повалили на асфальт. Данной ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, по факту ЧП проводится проверка.