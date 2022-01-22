Житель Тольятти заскучал среди ночи и «заминировал» площадь им. Никонова

Тольяттинец позвонил в экстренные службы и сообщил о бомбе на городской площади Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 20 января 2022 года в Комсомольском районе Тольятти было неспокойно. К площади имени Никонова съехались полицейские, спасатели и медики. Как выяснилось, кто-то сообщил о бомбе в месте массового отдыха.

— Примерно в два часа ночи в экстренные службы города позвонил неизвестный и заявил о готовящемся взрыве на площади Никонова. Якобы там заложена бомба. Специалисты незамедлительно выехали на место и проверили территорию. Ничего опасного они не нашли, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Личность анонима уже установлена. Это 63-летний ранее несудимый местный житель. Видимо, мужчина заскучал посреди ночи и решил похулиганить. На ум сразу пришла «шутка» о бомбе — в последнее время она очень популярна в Самарской области. О том, чем она может обернуться, тольяттинец не подумал.

Напомним, за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Санкции статьи 207 УК РФ предусматривают наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы.