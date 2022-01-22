Самарский адвокат рассказал, какое наказание грозит за ложное сообщение о минировании

За ложное сообщение о минировании предусмотрены крупный штраф или до 5 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По Самаре и области продолжает идти волна «минирований». Неизвестные едва ли не каждый день рассылают сообщения о бомбах в ТЦ, судах, вузах, школах или детских садах. Чаще всего их «жертвами» становятся учебные заведения.

Накануне, 21 января 2022 года, на почту суда в Самаре пришло сообщение о минировании всех школ и садов. Аналогичное письмо служители Фемиды получили и 19 января. Здания обследовали, но ничего опасного не нашли. Проверку провели, не прекращая учебный процесс. А вот 13 января все школы Самары и Кинеля из-за угрозы анонима о готовящемся теракте массово эвакуировали. Это сообщение тоже было ложным. Сейчас правоохранители разбираются, кто устраивает переполохи.

Вице-президент палаты адвокатов Самарской области, зампредседателя общественного совета регуправления МВД Алексей Бородин рассказал, какое наказание грозит за подобные «шутки». По его словам, за ложное сообщение о минирование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 207 УК РФ).

— Если преступление было совершено из хулиганских побуждений, то человеку грозит штраф на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Если это было ложное сообщение о минировании соцобъектов, то — от 500 до 700 тысяч рублей. Если целью было дестабилизировать органы власти, то человек может лишится свободы на срок от 3 до 5 лет, — отметил Алексей Бородин.

Адвокат подчеркнул, что ответственность за совершение преступлений наступает с 14 лет. К примеру, уголовное наказание грозит подростку из Кинеля, который 15 января 2022 года через соцсети «заминировал» здание. Хулиганский поступок подвел его под статью.