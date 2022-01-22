«Мы заложили мощные заряды»: как в Самаре «заминировали» десятки школ и детсадов 21 января 2022 года

С начала 2022 года школы и детсады Самары "минировали" уже как минимум три раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности «минирования» школ и детских садов в Самаре 21 января 2022 года. Сообщение о готовящемся теракте пришло на электронную почту Самарского областного суда. Неизвестные назвали себя отрядом сатанистов и пригрозили взорвать здания.

— В облсуд поступило письмо следующего содержания: «Десятки школ и детсадов города заминированы! Мы — отряд сатанистов — заложили мощные заряды. Сегодня все объекты будут взорваны», — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Служители Фемиды передали сообщение в правоохранительные органы. Вскоре все школы и детские Самарской района (именно там находится областной суд) проверили специалисты. Они обследовали здания и прилегающие территории. К счастью, никаких взрывных веществ или устройств они не обнаружили. Учебный процесс на время работ не прерывали — эвакуацию в образовательных заведениях не проводили.

Атаке «террористов» накануне, 21 января 2022 года, также подверглась школа № 154 на улице Солнечной в Промышленном районе. Неизвестный сообщил, что в здании заложены четыре бомбы, и потребовал деньги

— Предполагаемый террорист грозился взорвать школу. Он заявил, что все взлетит на воздух и будет много жертв, если ему не дадут 1 млн рублей, — рассказал «Комсомолке» источник.

Мужчина представился Сергеем Ф. и указал номер телефона, на который нужно перевести деньги. Тот принадлежит жителю Саратовской области с совсем другим именем.

Школу эвакуировали. В общей сложности из здания вывели 800 человек, в том числе 70 сотрудников. Никто не пострадал. Никаких бомб представители экстренных служб не обнаружили. Это было ложное сообщение. Сейчас правоохранители выясняют, кто за всем этим стоит. Проводится проверка.

Напомним, за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность — статья 207 УК РФ. По словам адвоката Алексея Бородина, человека, который решил «заминировать» тот или иной объект из хулиганских побуждений, могут оштрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Сумма за «бомбу» в соцобъектах выше — от 500 до 700 тысяч рублей. Если кто-то решит своим сообщением дестабилизировать органы власти, то рискует попасть за решетку. Санкции статьи предусматривают от 3 до 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре эвакуировали школы 13 января 2022 года. Что происходит

Все школы Самары эвакуировали 13 января 2022 года (подробности)

Последствия "минирования" школ Самары 13 января 2022: дети на метели и правила для учителей

Учителя Самары получили инструкции о действиях при сообщениях о минировании школ (подробности)

«Я и моя банда отморозков заложили тротил»: как в Самаре «заминировали» более 20 школ утром 13 января

Стали известны подробности «минирования» школ в Самаре 13 января 2022 года (подробности)

В Самаре 19 января 2022 года «заминировали» школы и детсады

Сообщение о бомбах оказалось ложным (подробности)

В Самарской области 14-летний хулиган «заминировал» здание

Подросток разместил страшное сообщение в социальных сетях (подробности)