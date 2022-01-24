Власти Самары потребовали с муниципального автобусного перевозчика более 13 млн рублей

"ПАТ" не обслуживает городские маршруты уже несколько лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент управления имуществом (ДУИ) Самары подал в суд на МП «Пассажиравтотранс», которое ранее обслуживало городские маршруты. Чиновники хотят взыскать с предприятия более 13 млн рублей. Об этом говорится в материалах на сайте арбитражного суда Самарской области.

По данным ДУИ, перевозчик задолжал 8,7 млн рублей по отчислению части прибыли за 2011 год, 3,8 млн рублей — за 2019-й и 462,9 тысячи рублей — за 2020 год. При этом предприятие уже около четырех лет не занимается пассажирскими перевозками.

Сначала иск оставили без движения, потому что чиновники допустили нарушения при подаче документов. После устранения недочетов заявление приняли и возбудили производство по делу. Судебное заседание назначили на 3 марта 2022 года.

Напомним, в 2018 году МП «Пассажиравтотранс» оказался на грани банкротства. Все его имущество передали в аренду компании «СамараАвтоГаз». Теперь именно она обслуживает муниципальные маршруты. Ранее чиновники департамента транспорта не исключили возможность возвращения «ПАТ» к перевозкам. Это будет возможно после полного погашения долгов предприятия.