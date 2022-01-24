В Самаре скоро начнут судить последователей Светланы Лады-Русь

СК завершил расследование дела против сторонников объявленной в розыск Лады-Русь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении последователей Лады-Русь. Скоро они предстанут перед судом. Сторонников Светланы Пеуновой обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и поджоге чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в марте 2019 года последователи Лады-Русь «взяли в плен» жителя Самары. Они в течение нескольких дней удерживали мужчину в квартире на улице Пензенской и избивали его. Преступники требовали, чтобы пленник повлиял на свою супругу — владелицу четырехкомнатной квартиры в центре города. Они хотели получить доли в этом жилье. Кроме того, злоумышленники требовали 900 тысяч рублей за пользование машиной.

В ноябре 2019 года один из обвиняемых сжег дом в поселке Липяги города Новокуйбышевска, который принадлежал родственнику потерпевшего.

Вскоре после этого сторонников Лады-Русь задержали. На время следствия их отправили в СИЗО. Недавно правоохранители завершили расследование дела и передали на рассмотрение в суд.

Напомним, Светлана Лада-Русь является председателем общероссийской политической партии «ВОЛЯ», которую ликвидировали 9 августа 2016 года за экстремистскую деятельность. Сейчас женщина находится в международном розыске. Ее обвиняют в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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