Омикрон уже в Самаре: сколько человек заболели, какие симптомы, как защититься

В Самарской области выявили первые случаи заражения «омикроном» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявлены первые заразившиеся новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили во время заседания регионального оперштаба.

Штамм «омикрон» впервые зарегистрировали в ноябре 2021 года в ЮАР и Ботсване. Уже в декабре он появился в России, в начале 2022 года распространяется в США и Европе. Считается, что новый штамм более заразен и проявляется быстрее. В России большая часть случаев заражения «омикроном» приходится на московский регион.

Какова заболеваемость в Самарской области

В Самарской области вновь растет общее количество выявляемых за сутки новых заразившихся коронавирусом. В целом ситуация нестабильная. Осенью был значительный рост, когда больше заболевших находили только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В новогодние праздники был резкий спад, когда показатели были на уровне середины лета.

Сейчас вновь наблюдается рост. Если в начале января было в районе двухсот новых случаев за день, то сейчас цифра приближается к 500. Кроме того, сообщили о 13-ти случаев заражения «омикроном». Отмечается, что все заболевшие – взрослые.

Какие симптомы

Как отмечают специалисты, «омикрон» вызывает состояние, очень похожее на грипп. Вирус реже развивает пневмонию, но «научился» адаптироваться к иммунной системе человека и способен быстрее проникать в организм.

Температура при заражении «омикроном» может быть около 38 градусов, у заразившихся фиксируют слабость, кашель, снижение аппетита и головную боль. Что касается потери обоняния, то в данном случае заразившиеся могут чувствовать запахи.

Носитель «омикрон»-штамма способен заразить значительно большее количество людей, чем при других штаммах коронавируса.

Как защититься

В Самарской области готовятся к большому количеству заразившихся, учитывая пиковые значения, которые были в регионе. Однако, ожидается, что заболевших может стать еще больше. Поэтому делают заготовки лекарств на случай резкого роста. Имеется двухмесячный запас лекарств.

В регионе налажено тестирование на выявление коронавируса, в том числе, повторное, чтобы лучше выявлять заболевших.

Наиболее действенным способом защититься от коронавируса является вакцинация, тем более, что сейчас во многие места пускают только привитых, в частности, в крупные торговые центры, на концертные площадки, а также в кафе и рестораны.

В Самарской области работает более 100 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. Работают и круглосуточные пункты.

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