Самарская область оказалась на 2 месте в России по числу археологических работ

Археологи продолжают искать в Самарской области артефакты прошлых лет

Самарская область заняла второе место в России по количеству археологических работ. По итогам 2021 года региону было выдано 169 разрешений на проведение необходимых разведок, раскопок и наблюдений. Информация об этом размещена на сайте министерства культуры РФ.

На первом месте по числу археологических работ оказался Краснодарский край (214), на третьем — Ростовская область (157), на четвертом — Нижегородская область (121), а на пятом Курская область и Татарстан (по 108).

В прошлом году археологические раскопки на территории Самарской области проводили сотрудники 28 организаций из различных городов России. В регион приезжали археологи из Москвы, Казани, Краснодара, Саратова, Тамбова, Пензы, Ростова-на-Дону, Ульяновска и Стерлитамака. На их счету много различных находок. Например, в Ставропольском районе были обнаружены 108 погребений эпохи Золотой Орды, а в Самаре — фамильные склепы купцов Шихобаловых.

По информации властей региона, сейчас в Самарской области насчитывается 2 854 объекта археологии. 129 из них включены в Единый государственный реестр культурного наследия народов РФ. Остальные 2 725 являются выявленными объектами археологического наследия.