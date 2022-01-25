В Тольятти вновь заминировали несколько учебных заведений 25 января 2022 года

Второй день в Тольятти эвакуируют школы Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти второй день подряд эвакуируют учебные заведения. 25 января 2022 года, в социальных сетях появилась информация, что из-за анонимного сообщения о минировании были эвакуированы несколько школ и колледж.

- В школах №88 и №26 проходит эвакуация. Анонимное сообщение поступило также в школы №39, 18, 86 и 20, а также в Тольяттинский политехнический колледж, - сообщает канал «Тольятти» в телеграм.

За день до этого, в понедельник, 24 января 2022 года, экстренным службам Тольятти пришлось выезжать с проверкой сразу в три колледжа. По предварительным данным, неизвестные о сообщили о бомбах в зданиях медицинского, политехнического и индустриально-педагогического колледжей. Здания были обследованы, ничего опасного обнаружено не было.

Напомним, неизвестные регулярно «минируют» различные учреждения Самарской области с начала 2022 года. Поступали сообщения о бомбах в ТЦ, судах, административных зданиях, школах, детских садах, вузах, а также в местах массового отдыха людей. Атаке неизвестных шутников подверглись Самара, Тольятти и Кинель.