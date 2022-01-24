Колледжи Тольятти «заминировали» утром 24 января 2022 года

Колледжи проверяли сотрудники экстренных служб / Фото: Патруль Тольятти

Волна «минирования» учебных заведений докатилась и до Тольятти. Утром в понедельник, 24 января 2022 года, экстренным службам пришлось выезжать с проверкой сразу в три колледжа. Информация об этом появилась в группе «Патруль Тольятти».

По предварительным данным, неизвестные о сообщили о бомбах в зданиях медицинского, политехнического и индустриально-педагогического колледжей. На место выезжали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, спасатели и медики скорой помощи. Насколько известно, ничего опасного там не нашли.

Отметим, Тольяттинский политехнический колледж уже «минировали» на прошлой неделе. Утром 21 января 2022 года неизвестные прислали на электронную почту учебного заведения письмо о готовящемся теракте. По данным собственного источника «КП-Самара», преступники заявили, что заложили бомбы в десятках кабинетов, в столовой и рядом с кабинетом директора. Сообщение проверили, оно оказалось ложным. Эвакуацию в колледже не проводили. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, неизвестные регулярно «минируют» различные учреждения Самарской области с начала 2022 года. Поступали сообщения о бомбах в ТЦ, судах, административных зданиях, школах, детских садах, вузах, а также в местах массового отдыха людей. Атаке неизвестных шутников подверглись Самара, Тольятти и Кинель. Одного из них уже нашли. Им оказался 14-летний школьник. Ему грозит уголовная ответственность за шутку о бомбе.

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