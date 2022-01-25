Администрация Самары отдала более 5 тысяч кв. м. земли на Московском шоссе под парковку

Площадь парковки составит более 5 тысяч кв.м. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление о выдаче разрешения на размещение автостоянки в Октябрьском районе на Московском шоссе. Новый транспортный объект появится рядом с IT-парком, расположенным на территории бывшего ГПЗ-4.

Согласно постановлению, автостоянка будет размещаться на площади 5318 кв.м. Ранее сообщалось, что в планах развития IT-парка как раз и была парковка на 750 мест. Размещаться она будет за зданием со стороны улицы Мичурина.

Напомним, на территории бывшего ГПЗ-4 собираются построить 130-метровые небоскребы. В настоящее время проект проходит общественные обсуждения. Застройщик попросил мэрию согласовать отклонение от предельно допустимых параметров застройки на двух участках общей площадью 10412 квадратных метров, расположенных на пересечении Московского шоссе и ул.Луначарского, напротив ТЦ «Вертикаль». В частности, строители просят разрешить им возводить на этом участке здания высотой до 130 метров (это примерно соответствует 43 этажам), а также снизить необходимое количество парковочных мест до уровня в 7 машиномест на 10 квартир. Предполагается, что максимально допустимый процент застройки на данных участках составит 55%.