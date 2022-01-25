Переносом грузового речпорта из Самары заинтересовались китайские инвесторы

Сейчас порт находится на стрелке рек Волги и Самары Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Появился потенциальный инвестор, который может заняться переносом грузового речного порта из Самары. Интерес к этой теме проявили китайские предприниматели. Об этом на встрече с журналистами заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Сейчас грузовой речпорт находится на стрелке рек Волги и Самары. Это очень перспективная площадка. В будущем там хотят построить жилые дома и общественно значимые здания. Именно поэтому объект планируют перенести на другое место. Власти рассматривали несколько вариантов: Сызрань, Октябрьск или стрелка рек Сок и Волга в Красноглинском районе. Но самарцы не поддержали последнюю локацию.

По словам главы региона, Сызрань и Октябрьск — наиболее перспективная площадка. Там находится крупный ж/д узел. Однако китайских инвесторов больше заинтересовал участок в устье реки Сок.

— Они видят там больший потенциал с точки зрения перевозки стройматериалов и близости Самары и Тольятти, — отметил Дмитрий Азаров.

Окончательное решение по переносу грузового речпорта пока не принято. Все еще идут переговоры.