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Общество25 января 2022 13:04

Переносом грузового речпорта из Самары заинтересовались китайские инвесторы

Иностранцы хотят вложиться в площадку в устье реки Сок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас порт находится на стрелке рек Волги и Самары

Сейчас порт находится на стрелке рек Волги и Самары

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Появился потенциальный инвестор, который может заняться переносом грузового речного порта из Самары. Интерес к этой теме проявили китайские предприниматели. Об этом на встрече с журналистами заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Сейчас грузовой речпорт находится на стрелке рек Волги и Самары. Это очень перспективная площадка. В будущем там хотят построить жилые дома и общественно значимые здания. Именно поэтому объект планируют перенести на другое место. Власти рассматривали несколько вариантов: Сызрань, Октябрьск или стрелка рек Сок и Волга в Красноглинском районе. Но самарцы не поддержали последнюю локацию.

По словам главы региона, Сызрань и Октябрьск — наиболее перспективная площадка. Там находится крупный ж/д узел. Однако китайских инвесторов больше заинтересовал участок в устье реки Сок.

— Они видят там больший потенциал с точки зрения перевозки стройматериалов и близости Самары и Тольятти, — отметил Дмитрий Азаров.

Окончательное решение по переносу грузового речпорта пока не принято. Все еще идут переговоры.